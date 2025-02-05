شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر الخليج 365.. طلب إحاطة بالبرلمان لحجب نتيجة إعدادية القاهرة بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما نشر الخليج 365، تفاصيل حول مخالفة واضحة لحق الطلاب في معرفة نتائجهم بشكل مجانِ بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم في شأن المخالفة الواضحة فى حق الطلاب فى معرفة نتائجهم بشكل مجاني، حيث قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة عدم إتاحة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة للفصل الدراسي الأول للطلاب، بعد اعتمادها من الدكتور المحافظ، وكلفت المديرية بأن تكون النتيجة متاحة للطلاب بشكل مجاني.

وتابع "راضي" في طلب الإحاطة قائلاً: إلا أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قررت حرمان أبنائنا الطلاب من الحصول على النتيجة بشكل مجاني وباعت المديرية نتيجة الشهادة الاعدادية لإحدى شركات الاتصالات الخاصة، حيث يضطر ولي الأمر الاتصال ودفع مبلغ كبير نظير الحصول على النتيجة، مما أدى لحرمان طلاب المدارس معرفة النتائج بشكل مجاني، مما يخل بمبدأ مجانية التعرف والحصول على النتيجة بدون مقابل.

جدير بالذكر، أن الخليج 365 سلط الضوء على مخالفة واضحة لحق الطلاب في معرفة نتائجهم بشكل مجانِ حيث قررت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عدم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة للفصل الدراسى الأول للطلاب بعد اعتمادها من المحافظ الدكتور إبراهيم صابر، حيث اكتفت المديرية بأن تكون النتيجة متاحة بعد الاتصال برقم تم تخصيصه من قبل الشركة المتعاقدة مع المديرية بأضعاف سعر المكالمة العادية.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حرمان أولياء الأمور والطلاب من الحصول على النتيجة بطريقة مجانية، بعد أن باعت المديرية نتيجة الشهادة الإعدادية لإحدى الشركات الخاصة ومنحها حق احتكار معرفة النتيجة خلال مدة تصل لقرابة 24 ساعة، وقصرت المديرية حق عرض نتيجة الشهادة الإعدادية على إحدى شركات الاتصالات، حيث يضطر ولى الأمر إلى الاتصال ودفع مبالغ كبيرة، حيث يؤدى ذلك إلى حرمان طلاب المدارس الحكومية من معرفة النتائج، مما يخل بمبدأ مجانية التعرف والحصول على النتيجة دون مقابل.

وطالب أولياء الأمور إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الشهادة العامة عبر موقعها الرسمي في إطار توفير خدمة الحصول على النتيجة بشكل مجانى.