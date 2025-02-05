شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: مصر لن تقبل بسيطرة أمريكا على غزة والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتزام السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة، أنها تمثل خطورة شديدة، قائلا: "أخطر ما فى لقاء نتنياهو وترامب ليس الحديث عن التهجير لمصر والأردن فهذا أمر متكرر الحديث عنه منذ عقود ولن يستطيع أحد فرضه علي مصر، لكن الخطير والذى لا يمكن تصوره هو مطلب ترامب المتعلق باستيلاء أمريكا على قطاع غزة ما يعني وجود أرض أمريكيه على حدود مصر ويتبعه ميناء دولى ومطالبه بحصه فى غاز المتوسط وترسيم حدود بحرية!".

وأشار رئيس حزب العدل في تصريحات له إلى أن ذلك سيعني تمركز دائم للجيش الأمريكي على الحدود، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا أنه غير قابل للتفاوض بالنسبة لمصر، ولا مساحة لحلول الوسط فيه لاعتبارات استراتيجية وقومية تمس مصالح مصر العليا.

وأكد رئيس حزب العدل، أن الشعب المصرى بكل توجهاته يقف صفا واحد ويرفض كل مخططات التهجير القسرى أو النقل المؤقت للفلسطينيين مهما كانت الضغوط الاقتصادية التي من المتوقع حدوثها لكنها ستمر، مضيفا: "نحن جميعا صفا واحد ضد هذه الممارسات ونقول لا للتهجير.. ولن نسمح أن نساوم، ولن ننكسر ولن نسقط ولن تكون الظروف الاقتصادية مفلحة فى شق الصف فأمن مصر جزء لا يتجزا من أمن فلسطين".

ونوه "إمام" بأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن هي محاولة لإعادة صياغة معادلة الصراع فى الشرق الأوسط، حيث يسعى الاحتلال الاسرائيلى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطنى إلى أزمة إنسانية، مضيفا أن ما يحدث هو إسقاط للقانون الدولى والشرعية الدولية.