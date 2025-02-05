تحديد هويات ضحايا حادث تصادم الطائرتين في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - عثرت فرق الإنقاذ على جثث جميع الضحايا البالغ عددهم 67 والذين لقوا حتفهم في حادث تصادم الأسبوع الماضي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب واشنطن، وفق ما أفادت السلطات.

وفي الأيام الأخيرة، واصل عناصر الإنقاذ عمليات البحث في المياه الجليدية لنهر بوتوماك لانتشال جميع الجثث بعد أسوأ مأساة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ العام 2001 والتي قُتل فيها جميع الركاب الذين كانوا في الطائرتين.

وأعلنت كل الخدمات المشاركة في عمليات البحث "العثور على (جثث) ضحايا الحادث البالغ عددهم 67"، موضحة في بيان مشترك أنه تم "التعرف على هوياتهم بشكل مؤكد" باستثناء واحدة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تركز الآن على "انتشال الحطام المتبقي في نهر بوتوماك".

وبعد خمسة أيام من الاصطدام، انتشلت المكوّنات الأولى للطائرة الاثنين.

ويأمل محققو وكالة سلامة النقل الأميركية المستقلة بإصدار تقرير أولي خلال 30 يوما. وقد يستغرق التحقيق الكامل عاماً.