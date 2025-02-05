موعد تشييع جثمان حسن نصر الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني نعيم قاسم ، مساء اليوم الأحد 2 فبراير 2025 ، إن 23 فبراير/ شباط الجاري سيكون موعدا لتشييع سلفه الراحل حسن نصر الله، بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال قاسم في كلمة متلفزة، إن "نصرالله استشهد في وقت كانت الظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية للتشييع".

وأضاف: "دُفن السيد حسن نصر الله وديعة بشكل مؤقت بسبب الظروف الأمنية (...) وقررنا أن يكون التشييع يوم الأحد 23 فبراير 2025".

ولفت قاسم إلى أنه "سيتم في التشييع نفسه تشييع السيد هاشم صفي الدين بصفة أمين عام للحزب أيضاً لأننا بعد 4 أيام (من اغتيال نصر الله) أنجزنا انتخاب هاشم أمينا عاما ونعتبر أنه استشهد كأمين عام".

وأشار إلى أن "دفن السيد حسن نصر الله سيكون في قطعة أرض على طريق المطار (في ضاحية بيروت الجنوبية) والسيد هاشم صفي الدين سيدفن في بلدته بجنوب لبنان".

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

المصدر : وكالات