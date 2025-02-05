فيضانات قوية في كوينزلاند الأسترالية تخلف دماراً واسعاً

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت أمطار موسمية غزيرة في فيضانات عارمة بولاية كوينزلاند الأسترالية، مما أسفر عن مقتل شخصين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة، التي استمرت لأسبوع، في هطول كميات من المياه تعادل أشهر من الأمطار خلال بضعة أيام، وألحقت دماراً واسعاً في بلدات ريفية صغيرة على الساحل الشمالي للولاية.

ودفعت الأمطار الغزيرة مئات السكان إلى النزوح من منازلهم، وتسببت في انهيار جسر حيوي، كما عطلت إمدادات مياه الشرب إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وقال رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي إن الساحل الشمالي لكوينزلاند معتاد على العواصف الاستوائية، لكن "حجم الدمار الذي خلفته هذه الأمطار كان مذهلا بكل صراحة". ولا يزال بضع مئات من الأشخاص في مراكز الإجلاء يوم الثلاثاء مع انحسار الفيضانات.