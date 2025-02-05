زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غرب الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة شينجاينغ شمال غرب الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن الزلزال تم تحديده عند التقاء دائرة عرض 41.23 شمالًا وخط طول 83.74 درجة شرقًا، مشيرًا إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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