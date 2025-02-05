الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمنظمة الأونروا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت الأمم المتحدة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والخدمات الضرورية التي تقدمها لملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك ردا لما يتردد بشأن الأمر التنفيذي للولايات المتحدة الأمريكية بمنع التمويل المستقبلي لوكالة الأونروا، حيث أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المسألة ليست جديدة ولا تغير التزام الأمم المتحدة تجاه دعم عمل الوكالة في توفير الخدمات الضرورية للفلسطينيين وفق ولايتها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط