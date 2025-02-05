شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ترامب يسعى لاستعادة الإمبريالية الأمريكية وإعادة رسم خريطة العالم والان مع تفاصيل الخبر

قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ان خطاب الرئيس الامريكى دونالد ترامب يعكس رغبته في استعادة الامبريالية الامريكية.

وأشارت الدراسة التي أعدتها الدكتورة مها علام انه يمكن النظر إلى شعاري “أمريكا أولًا” و”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” اللذين يغلفان خطاب “ترامب” التوسعي كانعكاس، وترجمة للشيفونية التي تستهدف استعادة العصر الذهبي للولايات المتحدة الذي بدأ بانتهاء الحرب الأهلية، والذي تمكنت فيه من التوسع الإقليمي (مثل: شراء ألاسكا من الروس) وتكديس الثروات وتقوية الصناعة الأمريكية وتحقيق السيطرة على نصف الكرة الغربي.

وأوضحت الدراسة ان صورة الولايات المتحدة الأمريكية كبلد وُلد من رحم ثورة لا تنطبق إلا على جزء صغير منها، أما بقية الدولة بصورتها الحالية التي تضم 50 ولاية و14 إقليمًا خارجيًا فقد تمت من خلال مزيج من الاحتلال والتنازل والشراء.

واكدت أنه يبدو ان الارتكان إلى هذين الشعارين خلال الولاية الثانية يعكسا رغبة “ترامب” في إعادة رسم خريطة نصف الكرة الغربي لجعل أمريكا أكبر وأقوى مما هي عليه. الأمر الذي يعني أن حرص الرئيس المنتخب على التعامل مع نصف الكرة الغربي كمجال نفوذ أمريكي يشير إلى إحياء (مبدأ مونرو)، الذي ظهر لأول مرة في عام 1823، ومثّل الأساس للسياسة الخارجية الأمريكية. ومن ثم، فقد اعتبرت بعض التحليلات أن هدف “ترامب” المتمثل في تحقيق الهيمنة غير المتنازع عليها، وبالأخص في نصف الكرة الغربي، وفق نهج “أمريكا أولًا” يتشارك مع (مبدأ مونرو) في هدفيه الرئيسيين: منع القوى الخارجية من التدخل وتخفيف الفوضى المتصورة في المنطقة.

