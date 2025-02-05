شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: ترويج الإخوان للشائعات برهان يؤكد عمالتهم للقوى المعادية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية ،أن جماعة الاخوان تعتمد على عدد من الوسائل لترويج الشائعات والأكاذيب لتصوير أنفسهم بالزيف والتحريف والزور ممثلين للإسلام وتصوير الدولة ومؤسساتها وفي القلب منها الجيش كأعداء للإسلام.

وأشار "النجار" لـ"الخليج 365" إلى أن وسائل الاخوان الإرهابية تنقسم لتقليدية عن طريق الأدبيات والمناهج التكفيرية المضللة في كتبهم ونشراتهم المستلهمة جميعها من مؤلفات سيد قطب وحسن البنا وغيره وهذا ما يستخدمونه ويوظفونه ويستشهدون به في بياناتهم سواء الصادرة عن الجماعة أو الصادرة عن قادتهم ، أو عن طريق اللجان الاليكترونية المنظمة، ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات على اليوتيوب وغالبيتها يستخدم الأدبيات والمناهج التكفيرية السابقة، مع إضافة وسائل الحروب الحديثة ضد الدول بهدف تفكيكها وإسقاطها التي تدربوا عليها لدى أجهزة الاستخبارات الخارجية المعادية والمتربصة بالدولة المصرية، وفيها يبثون الشائعات المغرضة ويشككون في المشاريع وفي شرعية الحكم ويشيعون الإحباط واليأس.

وأكمل أن استخدامهم الاخوان للشائعات برهان قاطع أنهم عملاء للقوى الخارجية المعادية لمصر حيث تستخدم كل الأدوات المتاحة بهدف تفكيك الدولة المستهدفة من الداخل.