شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة قبالة ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا.وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال كان على عمق 81 كيلومترًا، مستبعدة أن يؤدي إلى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.