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زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة قبالة ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا.
الزلزال كان على عمق 81 كيلومتر - أرشيفية

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وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال كان على عمق 81 كيلومترًا، مستبعدة أن يؤدي إلى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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