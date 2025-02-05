انطلاق مباحثات المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

انطلقت، أمس، مباحثات المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» لوقف إطلاق النار، وفق ما أعلنت حركة «حماس»، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون القطاع.

وأعلن الناطق باسم حركة «حماس»، أمس، بدء الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الحركة الفلسطينية معنية ومهتمة في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقال في بيان: إن «الإيواء والإغاثة قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال الإسرائيلي».

وأشار إلى أن الوسطاء يواصلون المحادثات والاتصالات، وأكدوا حرصهم على تطبيق بنود الاتفاق كافة، والوقف الدائم للحرب، وصولاً إلى إعمار وإعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق أمس، أن نتنياهو التقى، خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ووصف المكتب، في بيان، اللقاء بأنه كان إيجابياً، موضحاً أنه بناء على الاجتماع يستعد وفد إسرائيل للتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، نهاية الأسبوع، لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقال مصطفى، خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: «تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة».

وشدد على أن الحكومة، وضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل.

وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 545 ألف نازح فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي. وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «إن هناك توقعات بأن عدد العائدين إلى شمال غزة خلال الأسبوع الماضي، تجاوز 545 ألف فلسطيني».

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي، أنه في المقابل عبر أكثر من 36 ألف فلسطيني من الشمال إلى جنوب غزة.