شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات ترامب.. المكسيك تبدأ نشر جنودها على الحدود الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المكسيك يوم الثلاثاء نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة؛ تنفيذًا لوعد أطلقته الاثنين مقابل تجميد الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي هدد بفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المكسيكية، وفقما أعلنت رئيس البلاد كلاوديا شينباوم.

وقالت الرئيسة المكسيكية خلال مؤتمرصحفي: "لقد باشرنا بالفعل إرسال الجيش".

واشارت الرئيسة إلى أن الجنود جرى نشرهم في ولايات ليس لديها كثير من المشكلات الأمنية، وأن هذا الانتشار لن يترك بقية البلاد من دون أمن.

300 جندي في مطار ميريدا

تتحدث وسائل الاعلام المكسيكية منذ صباح الثلاثاء، عن نشر عسكريين وعناصر في الحرس الوطني في مدن مختلفة على الحدود مع الولايات المتحدة، مثل تيخوانا وماتاموروس.



وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس أيضا نحو 300 جندي في مطار ميريدا في ولاية يوكاتان الجنوبية.

وأعلن الرئيسان يوم الاثنين بشكل شبه متزامن أن الولايات المتحدة علقت اعتبارا من الثلاثاء ولمدة شهر، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية.

في المقابل، تعهدت المكسيك بإرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود مع الولايات المتحدة لوقف تدفق الفنتانيل (مادة أفيونية قاتلة) والمهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة، بحسب ترامب.