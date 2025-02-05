شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين لوضع حد للحرب والان نبدء بالتفاصيل

الانتصار في ساحة المعركة

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقوى أخرى، لوضع حد للحرب التي تشنها روسيا على بلاده منذ نحو 3 أعوام.وردًا على سؤال بشأن إمكان التفاوض مع بوتين طرحه المقدم البريطاني بيرس مورجان، أجاب زيلينسكي بأنه سيفعل ذلك "إذا كان هذا الإطار الوحيد الذي يمكننا عبره جلب السلام لمواطني أوكرانيا".وقال في هذه المقابلة التي بثت يوم الثلاثاء عبر قناة مورجان على يوتيوب، إنه إذا كان الحال على هذا النحو، "سنقبل بهذا الإطار، هذا الاجتماع مع 4 مشاركين".ولم يحدد الرئيس الأوكراني هوية المشاركين الآخرين، ولكن قبيل ذلك طرح مورغان فرضية مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.أحيت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير إمكان إجراء مفاوضات سلام لإنهاء الغزو الروسي المستمر منذ فبراير 2022.وواظب زيلينسكي على رفض فكرة المفاوضات، مؤكدًا أنه يريد الانتصار على روسيا في ساحة المعركة.وأعلن بوتين في نهاية شهر يناير أنه منفتح على التفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنه رفض إجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الأوكراني.وقال بوتين إنه إذا أراد الرئيس الأوكراني "المشاركة في مفاوضات، فسأختار أشخاصًا يجرون المفاوضات".