شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رفات جميع قتلى تصادم الطائرتين الأمريكيتين والان نبدء بالتفاصيل

انتشال جزء من الطائرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء، العثور على رفات جميع الضحايا الذين قتلوا في حادث تصادم الأسبوع الماضي بين طائرة تابعة لشركة أميريكان إيرلاينز ومروحية تابعة للجيش بالقرب من واشنطن العاصمة، وعددهم 67 قتيلًا.وقال المسؤولون في نشرة صحفية، إن كبير الأطباء الشرعيين لا يزال يحاول التعرف بشكل إيجابي على هوية مجموعة من الرفات.

انتُشل جزء من جسم طائرة الركاب من نهر بوتوماك في واشنطن بعد 5 أيام على تحطمها جراء حادث تصادم مع مروحية عسكرية أسفر عن مقتل 67 شخصًا.



واستخدمت سفينة رافعة ضخمة وسفينة ثانية أصغر حجمًا حبالًا لرفع جزء من جسم الطائرة من المياه، ووضعته بعناية على بارجة.

أسباب الكارثة

أرجع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الكارثة ونقص العاملين في مجال مراقبة الحركة الجوية إلى سياسات التوظيف على أساس التنوع في عهد سلفيه جو بايدن وباراك أوباما، من دون تقديم أدلة.

وذكرت الصحافة الأمريكية أن الموظفين في برج المراقبة في مطار رونالد ريجان الدولي في واشنطن لم يكونوا عند مستواهم الطبيعي لدى وقوع الاصطدام.

ويأمل محققو وكالة سلامة النقل الأمريكية المستقلة في إصدار تقرير أولي خلال 30 يومًا، وقد يستغرق التحقيق الكامل عامًا كاملًا.