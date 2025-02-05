شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في سقوط الطائرة الأذربيجانية يرجح تضررها بأجسام خارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة تحقيق كازاخية أن الطائرة الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان في ديسمبر الماضي خلال رحلة إلى روسيا في كارثة أوقعت 38 قتيلًا، واتُهم الجيش الروسي بأنه أسقطها خطأ، تضررت في الجو على الأرجح بـ"أجسام خارجية" لم تحدد طبيعتها.

ولم يحدد التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق سبب انحراف الطائرة عن مسارها، علمًا بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قال مرارًا إن الطائرة تعرضت عن طريق الخطأ لإطلاق نار من الأرض من الدفاعات الجوية الروسية.

التستر على سبب الحادث

كانت الطائرة في رحلة يوم 25 ديسمبر بين باكو عاصمة أذربيجان وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز.

وتحطمت الرحلة الرقم 8243 في الجانب الآخر من بحر قزوين قرب أكتاو في كازاخستان، بعيدًا عن وجهتها الأصلية، ما أسفر عن مقتل 38 من أصل 67 شخصًا كانوا على متنها.



واتهم الرئيس الأذربيجاني رغم قربه من موسكو، روسيا بالتستر على سبب الحادث.

وسلمت الصندوقان الأسودان للطائرة التابعة لشركة إمبراير البرازيلية، في البداية إلى البرازيل لتحليلهما بمشاركة خبراء من أذربيجان وروسيا وكازاخستان، ثم أعيدا إلى ألماتي.

أضرار في جسم الطائرة

حرص التقرير الأولي الذي نشرته وزارة النقل في كازاخستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، على عدم الإشارة إلى سبب الحادث.

واشارت هذه الوثيقة المرتقبة إلى العديد من الأضرار ذات الأحجام والأشكال المختلفة التي لحقت بأجزاء عديدة من الطائرة، ولا سيما جسمها والجناح والمحرك الأيسر.

ويرجح أن تكون الطائرة تعرضت لأضرار بسبب "أجسام خارجية" لم تحدد طبيعتها، بحسب التقرير.

سيتم إجراء "التحقيقات وتقييم الخبراء" لتحديد طبيعة ومصدر هذا الضرر، كما ورد في الوثيقة التي جاءت في 53 صفحة.

ثقوب في جسم الطائرة

اكتفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم اعتذارات والاعتراف بإطلاق نيران مضادة للطائرات يوم تحطم الطائرة، لكن دون أن يقول إن ذلك أدى إلى الكارثة.

وكان العديد من الخبراء الجويين والعسكريين أثاروا احتمال تعرض الطائرة لنيران نظام مضاد للطائرات، وأظهرت الصور ثقوبًا واضحة في جسم الطائرة.