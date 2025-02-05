اليوم.. رئيس صندوق التنمية الثقافية ضيف ندوة "كتاب وجوائز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تُقام في الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "كتاب وجوائز"، وذلك في بلازا 2 - القاعة الدولية بمركز مصر للمعارض الدولية، ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وتتناول الندوة دور الجوائز الأدبية في دعم الإنتاج الفكري وتعزيز حركة النشر، وتأثيرها على صناعة الكتاب، ومدى إسهامها في الارتقاء بالمشهد الثقافي العربي.

كما تناقش الندوة التحديات التي تواجه الكتاب والمبدعين في ظل تطورات النشر الحديثة.

يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين، منهم: المعماري وخبير التراث حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي سيسلط الضوء على علاقة الكتاب بالهوية الثقافية والتراثية، د. سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، التي ستتحدث عن البعد الاجتماعي للجوائز وتأثيرها على المؤلفين والجمهور، د. عزة بدر، الكاتبة الصحفية بمؤسسة روزاليوسف، والتي ستناقش التجارب الأدبية الفائزة بالجوائز ومدى تأثيرها في المشهد الأدبي.

ويدير الندوة الإعلامي علاء أبو زيد، في لقاء مفتوح يهدف إلى إثراء الحوار حول أهمية الجوائز في تحفيز الإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على الكتابة والابتكار.

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