55 قتيلاً وجريحاً بهجوم روسي في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أسفر هجوم روسي على بلدة إيزيوم في شمال شرق أوكرانيا، أمس، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين، وفق ما قال الحاكم الإقليمي.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على «تلغرام»: «شنت القوات الروسية هجوما على إيزيوم، وفقاً للبيانات الأولية، استخدم الروس صاروخاً بالستياً».

وفي وقت لاحق، أورد الحاكم حصيلة محدثة مفادها مقتل خمسة أشخاص في الضربة وإصابة خمسين آخرين، بينهم ثلاثة قاصرين.

وفي منشور ثان، أوضح أن الصاروخ «أصاب وسط» هذه المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 40 ألف نسمة، و«دمر في شكل جزئي» مبنى البلدية.

وأضاف أن معظم الضحايا هم موظفون في مكتب الضرائب ودائرة تطبيق القوانين ومؤسسات أخرى.