شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: مستعدون للاستثمار الأمريكي في المعادن الأوكرانية النادرة والان نبدء بالتفاصيل

ضمان المعادن الثمينة

الانفتاح على الاستثمار الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لاستقبال استثمارات من الشركات الأمريكية في معادنها النادرة، التي تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، وبدا أن دونالد ترامب يطالب بالوصول إليها مقابل المساعدة الأمريكية.وتسعى أوكرانيا التي تعد واشنطن الداعم الرئيسي لها في مواجهة الغزو الروسي منذ 3 سنوات، إلى ضمان استمرار المساعدات الأمريكية.موقف ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير غير واضح تمامًا، لكنه أكد أنه يريد نهاية سريعة للحرب، وانتقد في الماضي الإنفاق الكبير لمساعدة كييف.قال الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، إنه يريد التفاوض على اتفاق مع أوكرانيا بحيث تقدم معادنها النادرة ضمانًا.وأضاف: نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بحيث يضعون ما لديهم من معادن نادرة وأشياء أخرى كضمان مقابل ما نقدمه لهم.وسأل صحفي: هل تريد من أوكرانيا أن تقدم معادنها النادرة للولايات المتحدة؟وأجابه ترامب: نعم، أريد ضمانات بشأن المعادن النادرة.ورد فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي: أود أن تطوّر الشركات الأمريكية بتطوير هذا القطاع هنا، ونحن منفتحون على إمكانية تطوير هذا الأمر مع شركائنا الذين يساعدوننا في حماية أراضينا، وهذا اتفاق منصف.وأضاف أن أوكرانيا تمتلك ما يكفي من المعادن النادرة، مشددًا على أن جزءًا من مواردنا المعدنية في المنطقة المحتلة. وتسيطر روسيا على نحو 20% من أراضي أوكرانيا.أكد فولوديمير زيلينسكي أنه قال لدونالد ترامب خلال اجتماع في أكتوبر أن بلاده منفتحة على هذا النوع من الاستثمار الأمريكي.وأضاف أنه إذا كانت هذه المعادن تحت سيطرة روسيا فيمكن لدول مثل إيران وكوريا الشمالية الوصول إليها.وفي خطة السلام التي كُشف عنها في أكتوبر اقترح فولوديمير زيلينسكي، بدون ذكر المعادن تحديدًا، اتفاقية خاصة مع شركاء بلاده، تسمح بـ حماية مشتركة، واستثمار مشترك للموارد الاستراتيجية لبلاده.وذكر على سبيل المثال "اليورانيوم والتيتانيوم والليثيوم والجرافيت وغيرها من الموارد الاستراتيجية ذات القيمة العالية".وتُعد المعادن النادرة مثل اليوروبيوم أو السيريوم، ضرورية لاقتصاد الغد، وخصوصًا بالنسبة لتقنيات تحول الطاقة الرئيسية.