شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يطلق حملة "إفطار صائم" فى المحافظات خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي حملة "إفطار صائم" للعام 13 على التوالي ، بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً في جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المبارك.

شهد حفل إطلاق الحملة حضوراً رفيع المستوى، ضم كلاً من الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والمهندسة أمل مُبدى المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بالمؤسسة، والمهندس أحمد على المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمد جبران وزير العمل، وعدد من الشخصيات العامة والمجتمعية.

وأكد المتحدثون خلال الحفل على أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان، والتخفيف عن كاهلهم.



وأشاروا إلى أن حملة "إفطار صائم" تعد مبادرةً تجسد قيم التكافل الاجتماعي والتراحم التي يتحلى بها الشعب المصري، وتسعى إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم.

كما أكد التحالف الوطني على بذل كافة الجهود الممكنة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في جميع أنحاء الجمهورية.