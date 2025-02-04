ثلوج كثيفة تعطل الحياة اليومية في اليابان

تساقطت ثلوج غير مسبوقة على جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق المطارات وتأخير عمليات التسليم.

وقالت حكومة محافظة هوكايدو إن تساقط الثلوج بشكل قياسي تم رصده بشكل خاص في المناطق الشرقية من الجزيرة، بما في ذلك أوبيهيرو وكوشيرو، حيث تلقت مكاتب مدينتهما عشرات المكالمات طلبا للمساعدة من السائقين الذين تعطلت سياراتهم وسط الثلوج.

وجاء تساقط الثلوج الكثيفة واضطرابات المرور في الوقت الذي بدأ فيه مهرجان الثلوج الشهير في سابورو في جنوب هوكايدو، على الرغم من أن المدينة لم تواجه اضطرابات كبيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سكانا يجرفون الثلوج وركاب يدفعون مركبات علقت في الثلوج. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي أوبيهيرو، تم رصد تساقط ثلوج قياسي بلغ 129 سنتيمترا (4 أقدام) في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن نظامين منخفضين قويين يتحركان على جانبي الأرخبيل الياباني، ما يؤدي إلى إرسال هواء بارد إلى المنطقة.

وتوقعت الوكالة تساقط ما يصل إلى 100 سنتيمتر (3.2 قدم) من الثلوج في شمال غرب اليابان و50 سنتيمترا (1.6 قدم) أخرى من الثلوج في هوكايدو خلال الـ24 ساعة القادمة حتى مساء الأربعاء.

وقالت المحافظة إن أجزاء من الطرق السريعة والطرق الرئيسية أغلقت، كما تم تعليق خدمات القطارات في المناطق المتضررة. وأغلقت مدرجات الطائرات بسبب الثلوج في مطاري أوبيهيرو وكوشيرو، في حين تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى هوكايدو، مما أثر على آلاف الأشخاص.