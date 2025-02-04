مباحثات ليبية أوروبية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

بحثت وزارة الداخلية الليبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.

وذكرت وزارة الداخلية الليبية في بيان، أمس، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالهجرة والحدود.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة وأمن الحدود والتي ترتكز على نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وخفض أعداد المهاجرين غير القانونيين وتطوير المنافذ والقواطع الحدودية بما يتماشى مع إدارة الحدود المتكاملة وفق المعايير الدولية.

واتفق الجانبان على ضرورة تنظيم العمالة الوافدة وفق التشريعات النافذة في ليبيا وبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق لضمان حلول مستدامة لهذا الملف.

وأكد رئيس اللجنة الفنية خلال الاجتماع على ضرورة التعاون والتنسيق بين اللجنة والمنظمات الدولية وتوجيه الدعم الدولي لملف الهجرة والحدود وفق تعليمات اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود برئاسة وزير الداخلية المكلف.