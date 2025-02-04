«سنتكوم»: مقتل 5 دواعش في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، «سنتكوم»، أمس، أن ضربات جوية دقيقة قادتها قوات الأمن العراقية قتلت خمسة من عناصر تنظيم داعش بالقرب من كركوك في 31 يناير الماضي.

وأضافت القيادة في منشور على منصة إكس «عُثر خلال عملية تمشيط أولية بعد الضربة على العديد من الأحزمة الناسفة الانتحارية ومواد أخرى»، وذكرت أنها قدمت الدعم لشن الضربات الجوية.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، أمس، الإطاحة بـ3 إرهابيين يعملون ضمن ما يسمى بـ «ديوان العسكر» في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان، أن «القوات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين نفذت عملية نوعية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكنتها من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يعملون فيما يسمى ديوان العسكر في العصابات الإرهابية».

وفي سياق آخر، دانت السفارة الأميركية في العراق، أمس، عبر تدوينة على حسابها في منصة «إكس» الهجوم على حقل كورمور للغاز الذي وقع بواسطة طائرة مسيرة في السليمانية.

وتعرّض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مساء الأحد الماضي، لقصفٍ بطائرة مسيرة. وقال مصدر أمني إن حقل الغاز تعرض إلى قصف بطائرة مسيرة مفخخة.