شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: لا خيار أمام الفلسطينيين سوى مغادرة غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء للحديث عن مقترحه بنقل سكان أهل غزة إلى مصر والأردن، مشدداً على أن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي.

ووفقاً للعربية” قال في حديثه بالبيت الأبيض إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

كما تابع “الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة”، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة.

جاء حديث ترامب، بالتزامن مع تأكيد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، أنه يجب حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان القطاع الفلسطيني.

وقال ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء للصحافيين أمام البيت الأبيض قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للقاء ترامب “نتطلع إلى الحلفاء والشركاء في المنطقة للمساعدة في حل مشكلة تحديد الأماكن التي سيتوجه إليها النازحون”.

وتابع “نعتقد أن الجدول الزمني لإعادة إعمار غزة سيستغرق 10 أو 15 عاما”، داعياً إلى وجوب النظر بشكل واقعي إلى الجدول الزمني لإعادة إعمار القطاع الساحلي.

“تنظيف قطاع غزة”

كذلك قال “أنّه “من السخيف” الاعتقاد بأنّ قطاع غزة يمكن أن يعود صالحا للسكن بالنسبة للفلسطينيين في غضون خمس سنوات بعد الحرب المدمّرة التي شهدها بين إسرائيل وحماس.

وردّا على سؤال بشأن اقتراح ترامب “تنظيف” القطاع عبر نقل الفلسطينيين منه، قال “عندما يتحدث الرئيس عن تنظيفه فهو يتحدث عن جعله صالحا للسكن”.

وكان ترامب اقترح الأسبوع الماضي أكثر من مرة نقل فلسطينيين من غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن.

كما كرر ذلك لاحقا أيضا، معربا عن قناعته بأن عمان والقاهرة ستوافقان على ذلك.

في حين رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فكرة ترامب، قبل أيام، في موقف أعلنه البلدان أكثر من مرة منذ أشهر وسنوات أيضا.

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