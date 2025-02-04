حزب مصر بلدي: نتفاعل مع الشارع فى 18 محافظة وشاركنا فى الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور سعيد شحاته أمين عام التنظيم وعضو الهيئة العليا لحزب مصر بلدي، عن دور الحزب فى الحياة السياسية، قائلا:"الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة مشاركة وواقفة وموقفها ثابت من دعم القضية الفلسطينية، وكل قرية بها ضحت بعزيز وغالى من أجل فلسطين".

وأضاف سعيد شحاته، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الشارع النيابى" على قناة إكسترا نيوز، أن الموقف المصرى ممتد على مدار القضية وليس مرتبط بأحداث السابع من أكتوبر فقط، مؤكدا أن الرئيس السيسى لا يقبل بالتفاوض على المساس بالأمن القومى المصرى.

ولفت سعيد شحاته، إلى أن الحزب تم تأسيسه عام 2014 وله مقرات فى 18 محافظة، ويتلامس مع كل النقابات المهنية، ولدينا عضو من كل نقابة فى مصر، مؤكدا أن الحزب يتفاعل مع الشارع فى الـ 18 محافظة، كما قدمنا جميع توصياتنا ومبادراتنا فى الحوار الوطنى سواء على المحور السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى.