شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: إعداد الشباب لسوق العمل جزء من استراتيجية الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، إن تمكين الشباب جزء هام من استراتيجية الحزب، وتمكين المرأة كما يذكرها دائما الرئيس السيسى فى أقواله.

وأضاف عمرو سليمان، خلال مداخلة لبرنامج "الشارع النيابى" على قناة إكسترا نيوز، أن فكرة أن يكون الشاب مؤهلا لسوق العمل هو ما نبحث عنه كى يتماشى أصحاب الأعمال داخل الدولة مع ما تم تدريب شبابنا عليه.

ولفت عمرو سليمان إلى أن جزء من استراتيجية الحزب هى إعداد الشباب لسوق العمل على مستوى مهنى قوى، وأن تكون هذه الدورات التى يتم إعطائها للشباب مناسبة للمحافظات التى تتركز فيها صناعات دون غيرها مثل دمياط والفيوم والمنوفية والإسكندرية، وبالتالى أصبح هناك آلية للتدريب يقدما الحزب للشباب.