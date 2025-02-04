ملك الأردن يلتقي ترامب في 11 فبراير الجاري بالبيت الأبيض

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الديوان الملكي الأردني ، اليوم الأحد 2 فبراير 2025 ، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، سيلتقي الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في البيت الأبيض، في 11 شباط/ فبراير الجاري.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردنيّ، الذي ذكر في بيان مقتضب، أن "الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الموافق 11 شباط 2025".

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي "بعد أن تلقى رسالة دعوة من الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي".

كما يأتي فيما دعا اجتماع وزاري عربي عقد في القاهرة، أمس السبت، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع أو تهجير سكانه.

كما أكد الاجتماع على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على إعادة إعمار القطاع وفق رؤية شاملة تحافظ على استقراره، بحسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع، أوردته الخارجية المصرية.

وشدد الرئيس الأميركي، الخميس الماضي، على أن مصر والأردن ستقبلان استقبال النازحين من غزة، على الرغم من إعلان الدولتين العربيتين رفضهما خطته لنقل الفلسطينيين من القطاع.

المصدر : وكالات