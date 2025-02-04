مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,400 حقيبة شتوية في السند وخيبر بختون خوا بباكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 3.400 حقيبة في منطقتي دادو وسانقهر بإقليم السند ومنطقتي شانقلا ودير العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 23.802 فرد، من الفئات الأشد احتياجًا في الخليج 365 المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط