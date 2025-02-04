أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره في الهلال الأحمر التركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة، الأمين العام للهلال الأحمر التركي مراد إليالتي.

وأشاد معاليه خلال اللقاء، بجهود الهلال الأحمر التركي الإنسانية في تركيا، ودعمه للمجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين المنظمتين في الملف الإنساني.

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