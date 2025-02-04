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أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره في الهلال الأحمر التركي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم، في مكتبه بمقر الأمانة العامة، الأمين العام للهلال الأحمر التركي مراد إليالتي.

وأشاد معاليه خلال اللقاء، بجهود الهلال الأحمر التركي الإنسانية في تركيا، ودعمه للمجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين المنظمتين في الملف الإنساني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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