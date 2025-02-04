شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ الأمريكي" يوافق على ترشيح روبرت كيندي لمنصب وزير الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخطى روبرت ف. كينيدي جونيور، المحامي البيئي المثير للجدل الذي تحول إلى ناقد للصحة العامة، اليوم الثلاثاء أول عقبة أمامه ليصبح أكبر مسؤول في قطاع الصحة بالولايات المتحدة عندما صوتت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على دعم ترشيحه للتصويت عليه.

وصوت جميع الجمهوريين لصالح ترشيحه، بينما عارضه كل الديمقراطيين، وسيواجه ترشيحه الآن تصويتا كاملا في مجلس الشيوخ، على الرغم من المخاوف بشأن العمل الذي قام به لزرع الشكوك حول سلامة اللقاحات وقدرته على الاستفادة من الدعاوى القضائية ضد شركات تصنيع الأدوية.

وللحصول على السيطرة على وكالة الصحة والخدمات الإنسانية التي تبلغ ميزانيتها 1.7 تريليون دولار ، سيحتاج كينيدي إلى دعم جميع الجمهوريين إذا عارضه الديمقراطيون بالإجماع. مشكلة اللقاحات وصوت السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، وهو طبيب أيضا وعضو في اللجنة المالية، لصالح المصادقة على كينيدي.

وفي الأسبوع الماضي، أثناء جلسات الاستماع التي عقدها كينيدي، ناشد كاسيدي كينيدي مرارا أن يرفض نظرية لم يتم إثبات صحتها مفادها أن اللقاحات تسبب مرض التوحد، ولكن دون جدوى.