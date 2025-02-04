شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: إشادة الصليب الأحمر بالإجراءات فى رفح رسالة للعالم عن دور مصر والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر حزب المستقلين الجدد، أن إشادة وفد الصليب الأحمر الذى زار معبر رفح تعد رسالة للعالم بما تقوم به مصر من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن الدولة المصرية تؤكد علي أنها ملتزمة بثوابتها الوطنية والتزامها الأخلاقي تجاه غزة من خلال إدخال المساعدات إلى غزة مع اعتبار معبر رفح هو شريان الحياة الوحيد لها.



وأضاف عناني، أن مصر تفهم حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الشقيق وتدركها سواء في القطاع الصحي أو الغذائي أو سبل الحياة وهو الأمر الذي يظهر في تنوع المساعدات التي تحرص مصر عليه لسد هذه الاحتياجات.

وقال دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، إن مصر تولي القطاع الصحي أهمية كبرى سواء من خلال دعمه بالوقود أو المستلزمات أو استقبال المصابين ومرافقيهم.

ويؤكد الحزب أنه في ظل إشادة الصليب الأحمر فإن الحزب يثمن ما تقوم به المنظومة المصرية سواء من الحكومة أو الجهود الشعبية مع الدور الكبير للهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات لغزة.