شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى خلال ندوة التنسيقية: نحترم جميع الآراء حتى المختلفة مع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة تحترم الدستور، وفيما يخص مواعيد الانتخابات البرلمانية، فبداية الانعقاد وآخره للمجلسين "النواب والشيوخ" محددين سلفا من تاريخ أول جلسة، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على كل الآراء وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وتحترم وتقدر جميع الأحزاب التى تقف ظهير للدولة، حتى الأحزاب المختلفة مع الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، الثلاثاء، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابى"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ56.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه من أهم جلسات الحوار الوطنى جلسة التمثيل السياسي، فالدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، قائلا "مفيش نظام انتخابي أحسن ونظام أوحش لكن فى نظام أنسب ومناسب بالنسبة لكل دولة".

وأوضح أن الأصل فى النظام الانتخابي هو النظام الفردى وتفرعت عنها نظم انتخابية كثيرة، والدائرة الفردية يجب تكون معقولة المساحة لانه يفترض أن يكون المواطن يعرف مرشحه، ولكن لدينا 7 فئات يجب أن تمثل فى مجلس النواب على سبيل المثال عندما نأتى لمناقشة قانون الاشخاص ذوى الإعاقة ومجد أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتكلموا وهكذا فكل هذا الفئات ممثلة فى البرلمان وهو ما يثري العمل البرلمانى ويعطى مساحة أصدق.

وأشار إلى أن نظام القائمة النسبية نظام عالمى معمول به فى الكثير من الدول، مشددا على أن كل نظام له ميزة ويحقق أهداف محددة.

وأكد أن الحوار الوطنى لا يعتمد على آليات التصويت وهذه هى ميزة الحوار الوطنى فهو نافذة حوار فعندما تطرح توصية تكون بالتوافق بمعنى أنه لا يوجد من يعترض عليها وعندما طرح النظام الانتخابي فى الحوار الوطنى لا يحظى على التوافق فرفعنا 3 آراء لرئيس الجمهورية وهم النظام الفردى ونظام القائمة المغلقة والمطلقة والقائمة النسبية وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن القانون الحالى يقول 50% فردى 50% قائمة والحكومة تقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وتترك لهم هذا الأمر وهو ما يحسب للحكومة.

وقال إن الحوار الوطنى ليس لديه مانع لفتح المناقشة ولكن إذا كان هناك بوادر للتوافق وسنصل إلى نقطة توافق تريد الصالح العام.



وأشار إلى أن الاختلاف بين النظام الانتخابي لا ينسينا أننا فى منطقة شديدة الالتهاب وقضية النظام الانتخابي تعتبر فرعية فى الوقت الحالى مشددا على أن التحديات أمام الدولة المصرية غير بسيطة، وقال إنه من يوم 7 اكتوبر وجدنا استيعاب للشعب المصري بقيمة الوطن والأمن والاستقرار وبتكاتفنا ووحدة صفنا سنتجاوز كل التحديات.



جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.



وأدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.