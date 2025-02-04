شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت قمصان: النظام الانتخابى لا يضعه الخبراء المتخصصون بل السياسيون والأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات سابقا، إن النظام الانتخابى لا يضعه الخبراء والمتخصصون ولكن يضعه السياسيون والأحزاب، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابى "موروث شعبى"، يتم تناقله ولا يستطيع أحد تغييره لدى الناس.

وأوضح اللواء رفعت قمصان أن إعداد النظام الانتخابى مرتبط بالحياة السياسية والاجتماعية أكثر من الجوانب الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن الصعوبة تكمن في اختيار النظام الانتخابى الأنسب ومراعاته على الحياة السياسية والحزبية.

وأشار المستشار السابق لرئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى أن القائمة النسبية معقدة وتشتيت وتفتيت للأحزاب والمعارك، التى تدور بشأن الرتيب فى القائمة، لكن البعض ممكن يقول أعمل قائمة نسبية، وأترك للناخب حرية ترتيب القائمة.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، الثلاثاء، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.



وأدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابى في الفترة المقبلة.