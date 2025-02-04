شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: مصر نجحت بالاستعراض الشامل لحقوق الإنسان في جنيف والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن معرض الكتاب الدولي خلال هذه الدورة زاخر بالندوات والأنشطة، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت العديد من الندوات.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وعرج فوزي خلال كلمته، على استعراض مصر الدولي الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.



وأكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وأوضح فوزى، أن مصر استعرضت بشكل طوعي لحالة حقوق الإنسان، وهذا الأمر يتم مرة كل 4 سنوات، وتستعرض خلاله كل دولة الإنجازات التي نفذتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلي أن مصر خبراتها تصاعدت بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: وكل مرة نبني على الخبرات التراكمية" .

وأوضح أن الاستعراض الدوري الشامل في جنيف لملف حقوق الإنسان بمصر تم من خلال فريق عمل بقيادة وزير الخارجية، مضيفا: "نحن ضمن الدول القليلة التي ترى أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تقوم بها وزراة واحدة، ولذا تم إنشاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك دلائل تؤكد نجاح مصر على استعراض مصر.

وأضاف: لقد بلغ عدد المستمعين لكلمة مصر ما يزيد على 140، وهو أمر يؤكد أن مصر دولة كبيرة، مضيفا: "كان لدينا العديد من قصص النجاح في حقوق الإنسان، ولقد تلقينا تعليقات خلال الاستعراض لكن هذه الملاحظات في معظمها الدولة المصرية ترغب فيها مثل المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، كما أن هذه الملاحظات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موجها الشكر للمجتمع المصري المدني المنصف، مضيفا: "وهناك مجتمع مدني غير منصف".



جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمود فوزى، فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.



وأدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.



