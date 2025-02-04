رئيس ألمانيا يزور حديقة الملك سلمان

وكان في استقباله لدى وصوله، المهندس إبراهيم السلطان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان ورئيس اللجنة التنفيذية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان، جورج تناسيفيتش.
وفور وصوله والوفد المرافق له إلى مركز الزوار، أحد المعالم الأيقونية في حديقة الملك سلمان، شاهد الجميع عرضًا مرئيًا يحكي تفاصيل المشروع والمراحل التي يجري العمل على تنفيذها، كما أطلع فخامته من أعلى شرفة الزوار على أعمال التشييد والبناء داخل أرجاء الحديقة، مستمعًا لشرح مفصل عن الرؤية الشاملة التي تتبناها مؤسسة حديقة الملك سلمان في إعادة مفاهيم جديدة للمدن المستقبلية بطبيعتها الخضراء.
وتعد حديقة الملك سلمان واحدة من مشاريع التجديد الحضري الأكثر طموحًا في العالم، واحة خضراء في قلب مدينة الرياض تجمع بشكل متناغم بين الطبيعة والمدينة، كما تقدم مجموعة خيارات فنية وترفيهية وتجارية ومعيشية لسكان العاصمة وزوارها، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إيجاد مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحي والعيش في بيئة إيجابية جاذبة.
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