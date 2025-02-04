ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.



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