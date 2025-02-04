رئيس مجلس الشورى يصل إلى تايلند في زيارة رسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365_واس

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم, إلى مملكة تايلند في مستهل زيارة رسمية تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من معالي رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب بمملكة تايلند.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار سوفارنابومي الدولي في العاصمة بانكوك معالي رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب بمملكة تايلند وان محمد نورماثا, ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بيشيت تشوا موانقفان, والأمين العام لمجلس النواب أرباث سوكاننث, ونائب الأمين العام لمجلس النواب ستيجيب تايبيبو نسوك, ومستشار الشؤون الخارجية بمجلس النواب بونتاريكا جونهاناندانا, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني وعدد من مسؤولي سفارة المملكة في تايلند.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى خلال زيارته إلى مملكة تايلند أعضاء المجلس يزيد بن محمد التويجري, والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير, والدكتور علي بن إبراهيم الغبان, والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي.

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