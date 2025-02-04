ترمب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365 - متابعات

وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب اليوم على أمر تنفيذي يوجه وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين بإنشاء صندوق ثروة سيادي في خطوة يرجّح أن تتطلّب مصادقة الكونغرس، وقال إن الصندوق قد يشتري تطبيق تيك توك الصيني.

وقال ترمب للصحافيين: “سيكون لدينا أحد أكبر الصناديق السيادية، وبعض الدول الأخرى لديها صناديق ثروة سيادية ضخمة للغاية، مثل الصندوق السيادي السعودي، ولكن مع الوقت سنتمكن من اللحاق به”.

فيما قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن الصندوق الأمريكي سيتم إنشاؤه خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

صندوق الثروة السيادية هو صندوق استثمار تملكه الدولة ويدير الاحتياطات الفائضة التي تستمد عادة من عائدات الموارد الطبيعية أو الفوائض التجارية، لتوليد عائدات طويلة الأجل.

جرى وقف تطبيق تيك توك الصيني، الذي له نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي نفذ في 19 يناير، ووقع ترمب، بعد توليه منصبه في 20 من الشهر ذاته، أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير تطبيق الحظر 75 يوما، وقال إنه يجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك ومن المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في فبراير.

يعدّ الصندوق النروجي الذي بني إلى حدّ كبير من عائدات الوقود الأحفوري في البلاد، الأكبر في العالم، كما أن لدى أبوظبي والصين والسعودية صناديق ثروة سيادية مهمة أيضا.

العام الماضي، حقّق الصندوق النروجي عائدات بنسبة 13%، لتصل قيمته الإجمالية إلى 1,75 تريليون دولار.

يعتبر دور الصناديق السيادية مهما في إدارة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي للأجيال القادمة. كما تلعب دورًا هامًا في تنويع إيرادات الدولة من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول المالية.

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