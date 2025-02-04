شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: إعلام الإخوان غض البصر عن موقف مصر البطولى من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، أن ما يقوم به الإخوان في إعلامهم حاليا ما هو إلا بروباجندا وإذاعة أشياء ليست حقيقية، ولا يوجد هدف لإعلام الإخوان إلا مصر وإسقاط الحكم، حتى فى اللحظة الحالية شديدة الدقة فى هذا الظرف الإقليمي نجد إعلامهم يتجنب الحديث عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض بشدة تهجير الفلسطينيين والمساس بالأمن القومي، ولكنه استمر فى أحاديثه المعتادة المستهدفة للدولة المصرية.

وأوضح "رشوان" خلال كلمته بالندوة الحوارية حول كتابه، الجديد "الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنهم يعتمدون على مصادر معينة ويكتفون بتحليل المشهد من وجهة نظرهم ومن ينفق عليهم فقط، واعتادوا الندب والشماتة رغم كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليا ومواقفها التاريخية إلا أنهم يغضوا البصر عن المواقف البطولية ولن يتوقفوا عن الهجوم.