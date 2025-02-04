شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشئون العربية بالصحفيين :الاحتلال شن أكبر عملية وحشية ضد الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة أن مايواجهه الصحفيون الآن فى مناطق النزاعات المسلحة داخل المنطقة العربية أصبح أمر فى منتهى الخطورة، حيث يشهد الزملاء مالم يروه من قبل على مدار تاريخ المهنة ولاتاريخ المنطقة، مشيرا إلى ماقامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين ولبنان، وربما غيرها من مناطق وراح مئات الشهداء بسببها ممن يمارسون المهنة صحفياً وإعلامياً ، فى أكبر عملية وحشية واجهت المهنة على مر التاريخ، وتثبتها الأرقام .

وقال الزناتى على هامش الحوار المفتوح الذى نظمته لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حول "تحديات صحفيي الحروب فى مناطق النزاعات.. وسبل المواجهة" مع أحمد العميد، خبير ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر وممثلين عن ٦ دول عربية، وهى: فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، العراق، اليمن ،أن هناك أهمية كبيرة لدور الصحافة الحربية في توثيق الأحداث وتحليل النزاعات، وأنه على قدر التحديات التي تواجهها وتواجه الصحفيين في بلدانهم بما يهدد سلامتهم، واستهدافهم، فإن الأمر مايحتاج معه طرح آليات عمل ميدانية للتعامل مع هذه المخاطر في ميادين النزاع بهدف تجنب الأخطار أو التقليل من احتمالية وقوع الاستهداف وإصابة الصحفيين، مع تعزيز القوانين التي تضمن سلامتهم أثناء أداء واجبهم، ووضع توصيات تهدف إلى تطوير الصحافة الحربية كوسيلة لنقل الحقائق وحماية الصحفيين العاملين في هذا المجال.

وأشار الزناتى أنه من هنا تأتى أهمية اللقاء مع أحد خبراء ومدربى الصحافة الحربية أحمد العميد بخبرته العملية والعلمية الواسعة فى هذا المجال، بمشاركة من دول النزاع ومهم من فلسطين: سلمان بشير، عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينية، ومنى خضر، مديرة مؤسسة فلسطينيات بقطاع غزة، ورولا الدرة، صحفية فلسطينية.

ومن سوريا: رامى عبد الرحمن، مدير ومؤسس المرصد السورى، ومسعود حامد، ممثل اتحاد الإعلام، ومن السودان: إيمان فضل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السودانية.

ومن لبنان: علي يوسف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اللبنانية، ومن اليمن الكاتب الصحفي توفيق المنصوري، ومن العراق: الصحفية والإعلامية چمانة ممتاز.