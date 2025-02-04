شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ والسفير العراقى يؤكدان أهمية التعاون العربى فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم، الثلاثاء، قحطان طه خلف، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المصرية العراقية، وأهمية دعم سبل تطويرها على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصرى والعراقى.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التعاون والتكاتف بين الدول العربية الشقيقة ليكون لها رأى واحد وموقف واضح فى ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة.

من جانبه أشاد السفير العراقى بالموقف المصرى الداعم دائما لقضايا أمتها، مشيدا بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، ومؤكداً على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية الشقيقة.

وثمن السفير العراقى دور البرلمان بمصر والعراق فى دعم سبل التعاون اقتصاديا وتجاريا فى ظل القواسم المشتركة التى تجمع الشعبين الشقيقين، مشيداً بدور الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين فى مرحلة إعادة بناء الاقتصاد العراقى، موضحاً أن سوق العمل بالعراق يرحب بالعمالة المصرية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.