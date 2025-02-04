الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى تركيا للقاء أردوغان

وأكد فخر الدين آلتون، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، أمس، أن الشرع “سيزور أنقرة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأضاف ألتون في منشور على منصة “إكس” يوم أمس: “ستناقش المحادثات في المجمع الرئاسي آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، بالإضافة إلى تقييم الخطوات المشتركة التي يتعين على البلدين اتخاذها لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة”.

كما ستتناول المحادثات الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري عبر المنصات الدولية متعددة الأطراف.

وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، حيث التقى والوفد المرافق له بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض. وهي الزيارة الأولى له إلى دولة مجاورة غير عربية.

يافطات عملاقة تجمع أردوغان والشرع وترحب بزيارة الاخير إلى انقرة

وفي منتصف يناير الماضي، استقبل الرئيس أردوغان، وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز المخابرات العامة أنس خطاب.

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