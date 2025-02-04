السجن 475 عامًا للأميركي بوريل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حُكم على رجل أميركي من ولاية جورجيا بالسجن ما يقرب من 500 عام بسبب قتال الكلاب وإساءة معاملة الحيوانات.

وحسب الادعاء العام في مدينة الاس الأميركية، تم العثور على أكثر من 100 كلب في ممتلكات فينسينت ليمارك بوريل، تفتقر إلى الطعام والماء والمأوى.

أطول عقوبة

وحُكم على فينسينت ليمارك بوريل، 57 عامًا، بالسجن 475 عامًا، وهذه أطول عقوبة ممكنة بعد إدانته بارتكاب 93 تهمة في قتال الكلاب و10 تهم بالقسوة على الحيوانات.

وقالت المدعية العامة لموارد جرائم الحيوان جيسيكا كيه روك لشبكة (إن بي سي نيوز) الأميركية إنها أطول عقوبة معروفة تتعلق بقتال الكلاب.

وكان تم رفع القضية ضد بوريل في نوفمبر 2022، عندما أبلغ عامل توصيل أمازون عن بوريل للشرطة المحلية بعد رؤية العديد من الكلاب مقيدة بسلاسل ثقيلة في ممتلكاته في دالاس.

وقال المدعون العامون إن ضباط الشرطة فتشوا المنزل ووجدوا 107 كلاب في الأرض عليها علامات إساءة معاملة، بما في ذلك بعضها لوحظ أنها تعاني من نقص الوزن.

وأضافوا أن الأراضي كانت تفتقر إلى الغذاء والماء والمأوى - وكان العديد من الكلاب مقيدة بسلاسل قطع الأشجار على مقربة، "وهو تكتيك يهدف إلى بناء عدوانية الكلاب"، حسبما قال مكتب المدعي العام لمقاطعة بولينج في بيان الأسبوع الماضي، بعد الحكم.

وقال مكتب الضابط الأمني إن مجموعة أخرى من الكلاب من بين 107 في العقار عُثر عليها في قبو تعيش مع البول والبراز على الأرض.

وقال مكتب المدعي العام إن أدلة عُثر عليها في ممتلكات بوريل تربطه بقتال الكلاب، بما في ذلك جهاز جري مصمم للكلاب، وحامل تربية، وعصا كسر "تستخدم لفتح فكي الكلب أثناء القتال"، ووثائق مرتبطة بـ "مقاتلي كلاب معروفين آخرين"، ومجموعة إسعافات أولية للكلاب المصابة، وأدوية بيطرية فقط وعقود بيع للكلاب.

وقال المدعون إن طبيبًا بيطريًا فحص الكلاب ووجد بعضها وقد أزيلت أسنانها وندوب من القتال.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز نقلاً عن قناة WXIA التابعة لها في أتلانتا أن السلطات استولت على الكلاب، ثم أخذتها في النهاية منظمة غير ربحية لحماية الحيوانات تدعى Forlorn Animal Rescue.

زيادة الوعي

بعد الحكم، قالت السلطات الأميركية إنها تأمل أن يؤدي الحكم الباهظ الذي صدر بحق بوريل إلى زيادة الوعي بقتال الكلاب.

وقال رئيس شرطة مقاطعة (بولدينغ) تريفور هيس: "الشخص العادي لا يدرك مدى انتشار قتال الكلاب حتى الآن". وأضاف: "لكن كلما تحدثنا عن هذه القضية وعلمنا الجمهور، كلما فهم الناس أن الكلاب ليست مجرد ممتلكات، ولا يمكنك التعامل معها بهذه الطريقة".

وقالت المدعية العامة جيسيكا كيه روك: "يعمل مقاتلو الكلاب مختبئين أمام أعين الجميع، في مؤسسة إجرامية منظمة تشمل تربية الكلاب وبيعها، وتدريب الكلاب، واستضافة ومشاهدة معارك عنيفة، ومحاربة الكلاب إلى حد الإرهاق أو الإصابة الخطيرة".

وتابعت قائلة "إنه نشاط حقير وقاس بشكل لا يصدق بالنسبة للكلاب"، مضيفة أنها تأمل أن يتم "القضاء" على هذه الجريمة يومًا ما.