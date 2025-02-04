شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بواشنطن حول هدنة طويلة الأمد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو ضغوطا متنافسة من ائتلافه اليميني لإنهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.





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ويتبنى ترامب موقفًا حذرًا بشأن الآفاق طويلة الأجل للهدنة، رغم أنه ينسب الفضل لنفسه في الضغط على حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم السابق لعودته إلى منصبه في يناير الماضي.

وقال ترامب، للصحفيين، أمس الاثنين، "ليس لدي أي ضمانات بأن السلام سيصمد".

