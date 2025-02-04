الحاخام نير بن أرتسي: الدعاء إلى الله أن يضرب مصر بالأوبئة قريباً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: شن الحاخام اليهودى المتشدد، نير بن أرتسي، خلال رسالته الأسبوعية لطلابه اليهود بالقدس، هجوما حادا على مصر، متوعدا المصريين بغضب الهي بسبب مساعدتهم للفلسطينيين ضد إسرائيل.

وتمنى نير بن أرتسي، كبير حاخامات إسرائيل، أن تتلقى مصر ضربة قوية من الله، وأن يضربهم بالأوبئة الخارقة للطبيعة قريبًا .

وقال الحاخام اليهودي المتطرف، إن تل أبيب قد تتلقى ضربة قوية من مصر والفلسطينيين في حال ارتكبت تل أبيب خطأً فادحاً بتسليم محور فيلادلفيا للفلسطينيين، لأن الذين يسيطرون عليه حقاً هم المصريون، الذين ينقلون لهم الأسلحة إليهم عبر معبر رفح، وفقاً لما نقله موقع شبكة RT الروسية عن موقع srugim الإخباري الإسرائيلي.

المواطنون في غزة "مصريون"

وفي بيان قصير نشره الحاخام بن أرتسي ، قال: "يُحظر تسليم محور فيلادلفيا لحماس، لأنه في أيدي مصر، ومن هنا تكسب رزقها بمبالغ ضخمة تصل إلى المليارات سنويًا. كل هذا في أيدي حماس، المواطنون في غزة كلهم مصريون، وهم يعرفون بعضهم البعض".

وقال الحاخام اليهودي: "لا يجب أن تصدقوا مصر، وندعوا الله أن تتلقى الضربة قريبا، والله تعالى لا يرحم أحدا.. فهو يضرب في كل مكان في العالم من خلال الطبيعة، وفي كل مكان سيقولون أن هذه الأوبئة خارقة للطبيعة، إنهم لا يعرفون هذه الضربات، ولا أحد يستطيع إيقاف هذه الضربات، وفي جميع أنحاء العالم، في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا، وفي كل مكان من العالم، تصل قوى الطبيعة وتعترف بأنها فوق الطبيعة."

الفيضانات والبراكين والحرائق

وقال "الفيضانات والبراكين والحرائق، لا أحد يستطيع منع ما أنزله الله على البلدان التي تعمل ضد إسرائيل وضد اليهود الذين يعيشون معهم في البلاد".

وفي ختام تصريحاته، أشار الحاخام بن أرتسي إلى أن "الأسلحة تأتي من الأنفاق في مصر، من رفح إلى قطاع غزة، وهم يعيشون كالملوك، إنهم يستعدون لحرب أخرى.

الجدير بالذكر أن هذا الحاخام زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، و يزعم أن لديه قدرات خارقة.