شكرا لقرائتكم خبر عن "لا يجوز تعريض أسير الحرب للتشويه البدنى".. الاحتلال يخالف مادة اتفاقية جنيف والان مع تفاصيل الخبر

منحت اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب مجموعة من الحقوق للأسرى تلتزم بها الدول المعادية أثناء تعاملها مع أسرى الحرب، ووضعت المادة 13 للاتفاقية إطارا عاما بشأن معاملة أسرى الحرب حيث نصت على الاتي:

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية، وعلي الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.

وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

تجدر الإشارة الى ان حركة حماس كانت قد طالبت في بيان صادر عنها الصليب الأحمر بالعمل على ضمان احترام حقوق الاسرى الفلسطينين بما يتماشى مع اتفاقية جنيف وبروتكولاتها الإضافية .

