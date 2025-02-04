زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة دوي الواقعة في مقاطعة مالوكو، شرق إندونيسيا.وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترًا شمال شرق جزيرة دوي، وعلى عمق 105 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.وكان زلزال آهر ضرب البلاد بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، قبل يومين، في جزر أرو بمقاطعة "مالوكو" الإندونيسية.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال كان على بعد 143 كيلومترًا شمال شرق جزر أرو، وعلى عمق 10 كيلومترات.