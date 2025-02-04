شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان بقوة 4.7 درجات يضربان بحر إيجه غرب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزالان بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، في بحر إيجه غربي تركيا.

وأفاد بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال الأول وقع على عمق 7 كيلومترات، في وقت متأخر أمس الاثنين، فيما وقع الزلزال الآخر بعد 30 دقيقة من الزلزال الأول، وكان على عمق 13.88 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالان.