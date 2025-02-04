شكرا لقرائتكم خبر عن سيول: جنود كوريا الشمالية توقفوا عن القتال في كورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أن الجنود الكوريين الشماليين المتمركزين في منطقة كورسك الروسية لم يشاركوا في أي قتال منذ منتصف يناير، بعد أن زعمت كييف انسحابهم من خط المواجهة لتكبدهم خسائر فادحة.

وقال جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي "منذ منتصف يناير، يبدو أن الجنود الكوريين الشماليين المنتشرين في منطقة كورسك في روسيا لم يشاركوا في أي قتال".

وأضاف أنه من المحتمل أن يكون ذلك مرتبطًا بسقوط عدد كبير من القتلى في صفوفهم.

وأفادت القوات الأوكرانية، قبل يومين، بانسحاب الجنود الكوريين الشماليين الذين أرسلوا للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية.

وقال المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة الكولونيل أولكسندر كيندراتنكو إنّه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم نر أو نرصد أيّ نشاط أو مواجهات عسكرية مع الكوريين الشماليين.

الحرب الروسية الأوكرانية وأضاف: نعتقد أنّهم انسحبوا بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبّدوها".

لكنّ الكولونيل كيندراتنكو لم يرغب في تقدير حجم الخسائر في صفوف القوات الكورية الشمالية، مرجحًا أن يكون الهدف من انسحابها أن "تتعافى ويتم استخدامها بطريقة أخرى".

وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن المعلومات التي أوردتها نيويورك تايمز، رفض المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق.