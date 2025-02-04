شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الانسحاب الأمريكي.. مدير الصحة العالمية يعلن إجراءات تقشفية والان نبدء بالتفاصيل

18% من ميزانية المنظمة

دعم ألماني للمنظمة

الدمام - شريف احمد - فرض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الاثنين، تجميدًا على عمليات التوظيف في المنظمة، ومنع العاملين البالغ عددهم نحو 8000 شخص من الرحلات غير ضرورية، وطلب إعادة التفاوض على عقود التوريد.جاء ذلك ردًا على خطة الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب من المنظمة.وأعرب جيبريسوس، في اجتماع دوري للمجلس التنفيذي في جنيف تحول إلى جلسة أزمة، عن أمله في الحصول على خصومات في العقود التي أعيد التفاوض بشأنها.وكانت الولايات المتحدة تغطي نحو خُمس ميزانية المنظمة، ولا توجد جهة تمويل واضحة لتحل محلها.ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، اعتبارا من 22 يناير 2026.وفي العام الماضي، غطت الحكومة الأمريكية 18% من ميزانية المنظمة، وبحسب بيانات المنظمة، مولت واشنطن 75% من برنامج فيروس نقص المناعة البشري المسبب لفيروس الإيدز والتهاب الكبد، و61% من السل، و29% من تعزيز حالات الطوارئ في النظم الصحية في البلدان الفقيرة في عام 2024.في الجلسة التي عقدتها الصحة العالمية في جنيف يوم الاثنين، وعدت ممثلة عن وزارة الصحة الألمانية بتقديم دعم ثابت للمنظمة.ودعت الجميع إلى التركيز حاليًا على برامج المنظمة الأساسية، واتخاذ قرار بشأن عدد أقل من المهام الجديدة، ووضع سعر على كل عرض منذ البداية.ومن المتوقع أيضًا بحث الإسهامات التي ستقدمها الصين للمنظمة.وأسهمت الصين في عام 2024 بنحو 5% من ميزانية المنظمة المبنية بشكل كامل على الإسهامات الإلزامية وفقًا للأداء الاقتصادي للدولة.وأسهمت بكين بشكل اختياري حتى الآن بنحو 5ر2 مليون دولار إضافية فقط.