شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 أيام.. انتشال جزء من جسم الطائرة الأمريكية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتُشل جزء من جسم طائرة الركاب من نهر بوتوماك في واشنطن بعد 5 أيام على تحطمها جراء حادث تصادم مع مروحية عسكرية أسفر عن مقتل 67 شخصًا.

واستخدمت سفينة رافعة ضخمة وسفينة ثانية أصغر حجمًا حبالًا لرفع جزء من جسم الطائرة من المياه، ووضعته بعناية على بارجة.

استمرار انتشال الضحايا

انطلقت يوم الاثنين عمليات انتشال الطائرة والمروحية اللتين تحطمتا في نهر بوتوماك، بالتوازي مع عمليات انتشال الضحايا.

وبحسب أحدث تقرير صدر الأحد، انتُشلت 55 جثة وجرى تحديد هوياتها.



وأعربت السلطات المحلية عن ثقتها في أنها ستتمكن من انتشال جميع الضحايا، وقالت: سنبقى هنا ونواصل البحث حتى نعثر على الجميع، ونتوقع العثور على جثث أخرى عند انتشال حطام الطائرة والمروحية.

أسباب الكارثة

أرجع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الكارثة ونقص العاملين في مجال مراقبة الحركة الجوية إلى سياسات التوظيف على أساس التنوع في عهد سلفيه جو بايدن وباراك أوباما، من دون تقديم أدلة.

وذكرت الصحافة الأمريكية أن الموظفين في برج المراقبة في مطار رونالد ريجان الدولي في واشنطن لم يكونوا عند مستواهم الطبيعي لدى وقوع الاصطدام.

ويأمل محققو وكالة سلامة النقل الأمريكية المستقلة في إصدار تقرير أولي خلال 30 يومًا، وقد يستغرق التحقيق الكامل عامًا كاملًا.